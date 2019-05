Schützenfest in Noithausen : Ein schönes Fest – auch ohne König

Weil die Noithausener Schützen keinen „großen“ König haben, nahm Jungschützenkönig Tim Willkommen(Mitte) am Sonntag die Parade ab. Foto: Georg Salzburg(salz)

Noithausen Wenn in Noithausen die Fähnchen flattern und Banner sich sachte im Wind bewegen, bedeutet das eines: es wird Schützenfest gefeiert. Zum zweiten Mal in Folge wird der Bürgerschützenverein Noithausen von keinem Königspaar regiert, sodass in diesem Jahr der 16-jährige Jungschützenkönig Tim Willkomm im Zentrum der Aufmerksamkeit steht.

Er war es auch, der am Sonntag die Parade beim festlichen Umzug durch den Ort abnahm. „Umso gespannter blicken wir auf das Königsschießen am Montag“, sagt Vizepräsident Frank Hassels-Reuter. „Die Gerüchteküche brodelt schon: Es soll wieder Anwärter geben.“

Der Festreigen begann am Freitagnachmittag mit der Eröffnung des Kirmesplatzes, bei der Kinder die Fahrgeschäfte kostenlos testen durften. Im Anschluss daran erfolgte der musikalische Start durch das Tambourkorps Orken. Ausgelassen war die Stimmung beim Krönungsball mit Musik von der Band „Klangstadt“, die so gut ankam, dass sie länger spielen durfte. Nach einer Erholungspause ging es am Samstagnachmittag mit der Totenehrung und dem Gottesdienst weiter.

Beim Frühschoppen am Sonntag standen dann die Jubilare im Mittelpunkt des Geschehens: Silbernes Jubiläum feierten Marco Gillrath, André Hamacher, Nils Balkenhoff, Alexander Knöchel und Tim Wolter. Seit 40 Jahren dabei sind Ulrich Lempka, Dieter Schiefer, Jörg Gruber und Sascha Martin. Auf fünf Jahrzehnte Mitgliedschaft blicken Albrecht Stiller, Ulrich Piel, Norbert Clemens und Willibert Dirkes zurück. 60 Jahre feiert Heinz-Dieter Crynen, 65 Jahre Helmut Abels und Manfred Bonn. Für 70 Jahre wurden Andreas Clemens, Peter Clemens, Kasper Esser und Peter Stirken geehrt.

Am Montag beginnt das Fest mit dem Klompenball ab 15 Uhr, in dessen Rahmen auch der neue Jungschützenkönig ermittelt wird. Um 17 Uhr startet der Klompenzug mit Parade, bevor dann der Kronprinz ermittelt wird. „Außerdem übergab der Zug Lebensfreude seine Fahne an den Zug Jung-Lebensfreude und somit an die nächste Generation“, ergänzt Frank Hassels-Reuter.

(vest)