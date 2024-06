Diesen Samstag in der Kirche St. Georg „Nachmittag der Erinnerungen“ – 50 Jahre nach der Umsiedlung von Elfgen und Belmen

In einem weiteren Eintrag von Januar 1933 heißt es, dass das Geld für die Erweiterung zuneige ging, und dass viele Elfgener Geld stifteten, um die Kirchenerweiterung zu einem guten Abschluss zu bringen. So bereitete beispielsweise die Beschaffung neuer Kirchenbänke Sorgen. Im März 1933 allerdings waren die Bauarbeiten abgeschlossen: Von da an fanden die Gottesdienste im neuen Teil der Kirche statt; die Reliquien wurden auf den neuen Hochaltar übertragen. Die Elfgener feierten bis in die 1980er Jahre hinein dort ihre Gottesdienste. 1985 ging in St. Georg schließlich das Licht aus: Die Kirche wurde abgerissen; Gottesdienste wurden von da an im neuen Ort gefeiert.