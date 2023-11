Discounter Norma öffnet am Montag Ein Nahversorger für Neuenhausen

Der Countdown läuft – und er endet am Montag pünktlich um 7 Uhr. Dann wird die neue Norma-Filiale in Neuenhausen erstmals ihre automatischen Türen für die Kunden öffnen. Zwar waren am Freitagnachmittag noch etliche Handwerker an der Wupperstraße im Einsatz – doch Expansionsleiter Alexander Thelen demonstrierte in hektischer Umgebung eine Portion Gelassenheit: „Normal.“ Es sind nur noch letzte Kleinigkeiten, die vor und hinter den Kulissen des Supermarktes erledigt werden müssen.