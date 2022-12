Karin und Siegfried Siegl aus Laach feiern Goldene Hochzeit Ein Martini war der Auftakt für 50 gemeinsame Jahre

Siegfried Siegl (72) wurde in Österreich geboren und wuchs in Feffernitz in Kärnten mit zwei Brüdern und einer Schwester auf. Nach der Schule wurde er Maler und Anstreicher. Mit 21 wanderte Siegl nach Deutschland aus, fand in Düsseldorf einen Arbeitsplatz und eine Wohnung. Im selben Jahr lernte er seine spätere Frau Karin kennen. Sie wuchs mit drei Brüdern in Düsseldorf-Bilk auf und machte nach der Volksschule eine Lehre zur Bürokauffrau. „In der ‚Jagdhütte‘ in der Altstadt sind wir uns zum ersten Mal begegnet“, erinnert sich Karin (69).