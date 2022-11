Digitalisierung in Grevenbroich : Ein Manager für die „Smart-City“

Christian Henicke (34) ist Smart-City-Manager von Grevenbroich. Er koordiniert die Projekte und baut Netzwerke auf. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich Christian Henicke (34) koordiniert im Rathaus die Projekte zur digitalen nachhaltigen und ökologischen Entwicklung der Stadt Grevenbroich. Was bereits passiert.

Die Stadt will zur „Smart-City“ werden: Mit modernen digitalen Technologien will die Kommune nachhaltiger, effizienter und attraktiver werden, soll das Klima geschont und die Lebensqualität gesteigert werden. Auf dem Weg in die digitale Zukunft sei die Stadt nun einen wichtigen Schritt vorangekommen, erklärt Rathaussprecher Lukas Maaßen. Denn Christian Henicke ist jetzt als Smart-City-Manager dafür zuständig, die digitale, nachhaltige und ökologische Weiterentwicklung Grevenbroichs zu fördern.

Christian Henicke ist keineswegs ein „Neuling“, er kennt sich in Stadt und Verwaltung aus. Vor seiner neuen Aufgabe arbeitete er in der städtischen Wirtschaftsförderung. Zu den heutigen Aufgaben des 34-Jährigen gehören die konzeptionelle Entwicklung einer Smart-City-Strategie sowie die Koordination der künftigen Smart-City-Projekte mit den Fachbereichen. Der Grevenbroicher übernimmt eine koordinierende Querschnittsfunktion als Ansprechpartner zwischen allen „Stakeholdern“, die an den Prozessen beteiligt sind – in der Verwaltung, aber auch in Tochtergesellschaften, Politik, Unternehmen und Bürgerschaft. „Es ist wichtig, dass sämtliche Projekte im engen Austausch mit allen Fachbereichen abgestimmt und umgesetzt werden“, betont Christian Henicke. Deshalb wurde die Stelle im Büro des Bürgermeisters angesiedelt. Wichtig wird es zudem für die erfolgreiche Umsetzung der Smart-City-Strategie sein, die Bürger zu beteiligen.

Die Smart-City Grevenbroich soll „eine Stadt sein, die die Potenziale digitaler Technologien nutzt, um den Ressourceneinsatz zu verringern und die Lebensqualität in verschiedenen Bereichen zu steigern“, sagt Henicke. Dazu gehören auch die Abmilderung der Folgen des Klimawandels sowie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Konkret arbeitet er etwa am flächendeckenden Breitbandausbau in Grevenbroich. Er befindet sich hierzu im Austausch mit den Breitbandkoordinatoren des Rhein-Kreises sowie mit Akteuren auf dem freien Markt. Netzwerkarbeit leistet Henicke auch über die Stadtgrenzen hinaus, er besucht etwa Messen der Digitalbranche. So ließ er sich vor wenigen Wochen bei der „Smart Country Convention“ in Berlin neue intelligente Lösungen für die öffentliche Verwaltung vorstellen.

