Kunst in der Corona-Zeit : Ein Kunstwerk im Kloster für Gedanken zur Corona-Zeit

Langwaden Eine besondere Interaktion ist jetzt auf der Wiese vor der Pforte von Kloster Langwaden möglich: Künstler Jörg Schröder hat dort ein Werk zum Hinein setzen und Nachdenken aufgestellt. „Was macht Corona mit mir ...“ lautet das Thema. Das Kunstwerk passt gut zu anderen Projekten im Kloster in der Corona-Zeit.

„Während der Corona-Zeit sind wir alle ein wenig eingesperrt“, erklärt Jörg Schröder. Die Pandemie habe vieles geändert, „das müssen nicht nur negative Erfahrungen sein. Mancher hat Neues begonnen, was er sonst nicht gemacht hätte, oder er ist etwas aus dem Stress herausgekommen“, sagt der 59-Jährige. Die massive Hülle aus Corten-Stahl auf der Wiese symbolisiert Abgeschlossenheit, sie bietet aber auch dem Nachdenkenden Schutz. Die ausgesägten Blätterbäume in den Wänden sorgen für abwechslungsreiches Schattenspiel. Eine Tafel zum Niederschreiben liegt bereit. „Schreibe Deinen Text auf die Tafel und mach ein Foto von Dir im Kunstwerk, teile es in den Medien...“ fordert eine Infotafel zur Interaktion auf. Was Corona mit Jörg Schröder gemacht hat? „Das Leben ist langweiliger geworden, weil man nicht so oft raus kann. Aber ich bin auch kreativer, nachdenklicher“, sagt er.