Spiritueller Zwischenruf : Ein kleines Stück Stoff, aus dem so viel gemacht ist

Stoff ist mehr als nur ein Kleidungsstück. Er kann schützen, manchmal unterschiedliche Reaktionen hervorrufen – und letztlich auch große Träume verwirklichen, meint Bruno Robeck, Prior der Langwadener Zisterziensermönche.

Der Träger fühlt sich durch die Kippa behütet, und gleichzeitig fühlt er sich in der Öffentlichkeit oft unwohl, weil der Antisemitismus immer wieder in verbaler und körperlicher Gewalt auflodert. Der Polizeigroßeinsatz am vergangenen Mittwoch in Hagen ist nur ein bestürzendes Indiz dafür und verweist auf eine andauernde Problematik, die dringend weiter bearbeitet werden muss.