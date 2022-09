Brauchtum in Grevenbroich : Ein Kapitän regiert in Frimmersdorf

Frimmersdorf Bei befreundeten Vereinen haben sie bereits „Schützenluft“ schnuppern können. Doch nun steht für Frank und Anne Knauer das eigene Fest auf dem Programm. Das Königspaar repräsentiert den Bürgerverein Frimmersdorf, der ab Samstag auf dem „Schniddemännplatz“ kräftig feiert.

„Fahrgeschäfte frei“ heißt es am Samstag, 15 Uhr, bei der „Happy Hour“, die der Bürgerverein für die Kinder des Dorfs veranstaltet. Um 19.30 Uhr zieht der Fackelzug, anschließend sorgen „The Realtones“ beim Bürgerball im Festzelt für Stimmung. Beim Frühschoppen am Sonntagmorgen stehen Ehrungen auf dem Programm. Allen voran die „Grünen Husaren“, die ihr 70-jähriges Bestehen feiern. Die mittlerweile passiven Mitglieder werden ihren Zug an die nächste Generation übergeben. Um 15.30 Uhr startet „Am Rückertsgraben“ der große Festumzug, der in diesem Jahr durch viele Marinezüge bereichert wird, die vom Königspaar eingeladen wurden. Der zweite Festtag endet mit dem Regimentsball, der um 20 Uhr beginnt. Am Montag, 15 Uhr, geht es auf dem „Schniddemännplatz“ weiter mit dem Klompenball, in dessen Rahmen die schönsten Holzschuhe prämiert werden.