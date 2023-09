Integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt So soll Grevenbroich klimaneutral werden

Die Herausforderung ist gewaltig. Die Stadt strebt an, „bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu werden“, das bedeutet gegenüber 2020 eine Reduzierung von 5,6 Tonnen Kohlendioxid pro Kopf und Jahr auf null bis maximal eine Tonne. So steht es im integrierten Klimaschutzkonzept, das die Stadtbetriebe am Mittwoch dem Umweltbeirat vorlegen. Dieses Ziel in nur 22 Jahren könnte entmutigen – doch die Stadt will die Herausforderung anpacken. Das Klimaschutzkonzept als strategische Arbeitsgrundlage beinhaltet ein Handlungsprogramm mit 36 Maßnahmen. Die sollen dabei helfen, bis 2030 den Kohlendioxid-Ausstoß in der Stadt „um mindestens 52 Prozent bezogen auf 2020“ abzusenken, auf höchstens 2,9 Tonnen pro Kopf und Jahr.