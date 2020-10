Einzelhandel in Grevenbroich : Ein „Glücksladen“ für Frimmersdorf

Anne Knauer, amtierende Schützenkönigin, in ihrem neu eröffneten „Glücksladen“ an der Erftstraße in Frimmersdorf. Foto: Carsten Sommerfeld

Frimmersdorf Anne Knauer übernahm das Geschäft an der Erftstraße von ihrer Vorgängerin und eröffnete den „Glücksladen“ mit Geschenkartikel, Schreibwaren und Lotto-Stelle.

Immer wieder bringen Kunden Blumen zur Eröffnung vorbei, überhaupt war am Freitag Morgen viel los im neuen Laden von Anne Knauer an der Erftstraße. „Herzlich willkommen in Annes Glücksladen“ steht drinnen am Eingang. Meine Mutter hat immer gesagt, das ich ein Glückskind bin“, erzählt die 39-Jährige inmitten ihres, jetzt eröffneten „Glücksladens“.