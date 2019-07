Dorfgemeinschaft in Grevenbroich : Ein Giebelkreuz für Hülchrather Kirche

Dorfgemeinschaft in Grevenbroich

Grevenbroich Auf alten Ansichten ist es noch zu sehen – nun will die Dorfgemeinschaft der Hülchrather Pfarrkirche wieder zu einem Giebelkreuz verhelfen. Noch fehlen rund 7000 Euro, doch die Genehmigung der Denkmalbehörde liegt nun vor.

Die Hülchrather Pfarrkirche St. Sebastianus soll wieder ein Giebelkreuz erhalten. Dafür will die Dorfgemeinschaft Hülchrath in Absprache mit der katholischen Gemeinde sorgen. „Die Untere Denkmalbehörde bei der Stadt hat uns die denkmalschutzrechtliche Genehmigung erteilt“, erklärt Albert Stromann, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft. Nun müssen die 9500 Euro Kosten gestemmt werden, doch die Hülchrather haben bei den Straßenlaternen und anderen Projekten gezeigt, was sie erreichen können.