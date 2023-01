Brauchtum in Wevelinghoven Historischer Foto-Schatz für die Bürgerschützen

Seit Jahrzehnten sammelt Jürgen Larisch alte Fotos mit Motiven aus dem Heimatgebiet. Weil das in Grevenbroich bekannt ist, erhält er immer wieder ganze Fotoalben, die ihm aus Nachlässen übergeben werden. „Meine Sammlung ist mittlerweile so groß geworden, dass ich mich auf Themengebiete spezialisieren möchte“, sagt Larisch. Heißt auch: Von einem Teil seiner Bilder will er sich trennen.