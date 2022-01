Fällarbeiten zwischen A 46 und der Südstadt : Ein Fällkran beseitigt Bäume an der A 540-Böschung

Grevenbroich An der ehemaligen A 540 haben Fällarbeiten begonnen – mit großem Gerät. Warum die Bäume gekappt werden, wie das funktioniert und wie lange Fahrer mit Beeinträchtigungen rechnen müssen.

Dabei kommt ein sogenannter Fällkran zum Einsatz. Dabei handelt es sich laut Gregor Hürter um eine Spezialmaschine, die an der Spitze des Auslegers über ein Fällaggregat verfügt. Das umschließt den zu fällenden Stamm, führt den Trennschnitt aus und legt den Baum dann ab. Etliche gefällte Baumstämme lagen am Dienstag bereits an der Böschung in Fahrtrichtung Jüchen. Zudem werden Schilder von Bewuchs befreit.