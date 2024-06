Caritas-Projekt in Grevenbroich Kontakt-Café für Drogenabhängige?

Etwa 200 Patienten werden in Grevenbroich regelmäßig mit Methadon behandelt. Ein Großteil der Suchtkranken reist dafür aus dem näheren Umkreis der Stadt an, in der Regel mit der Bahn. Der Caritasverband im Rhein-Kreis Neuss plant, für diese Menschen ein sogenanntes Kontakt-Café einzurichten. Dort sollen Drogensüchtige, die sich zurzeit vor allem auf der Straße und im Stadtpark aufhalten, eine Anlaufstelle und Beratung finden.