Ein Rundgang : Ein Blick hinter die Klostermauern in Langwaden

Foto: Melanie Zanin (MZ) 10 Bilder Ein Blick hinter die Klostermauern in Langwaden

Grevenbroich Es ist alles da: der Kreuzgang, das Scriptorium, die Bibliothek. Und doch ist alles anders. Es fehlt die Hässlichkeit, mit der Umberto Eco in „Der Name der Rose“ das klösterliche Leben gezeichnet hat. In Langwaden ist ganz das Gegenteil der Fall: Das Kloster macht einen ausgesprochen aufgeräumten Eindruck.

