Engagement in der Südstadt : Ehrenamtler sind eine Stütze an der GoT

Ohne ihr Engagement würde manches an der GoT nicht laufen: Die Ehrenamtler Hava Idikyt, Elias Bernardy und Luca Beuters. Foto: Georg Salzburg(salz)

Südstadt Sie sind selbst kaum viel älter als die Jugendlichen, die sie betreuen: Die ehrenamtlichen Helfer an der Ganz offenen Tür. Finanziell nicht auf Rosen gebettet, würde das Angebot der Einrichtung ohne ihr Engagement nicht funktionieren.

Nicht nur anlässlich der Ferienfreizeit ist ordentlich was los an der „Ganz offenen Tür (GoT)“. Auch sonst kann sich die Einrichtung an St. Joseph nicht über mangelnde Resonanz beklagen. Die Kinder und Jugendlichen zu betreuen und sozialpädagogisch aufzufangen, ist dabei die Aufgabe von GoT-Chef Christoph Bongers sowie den beiden Sozialarbeiterinnen Lena Erdmann und Vanessa Mier. Tanzkurse, Radiowerkstatt, kulinarische Angebote und vieles mehr wären aber ohne die Unterstützung ehrenamtlicher Helfer in diesem Umfang kaum unmöglich. Das GoT-Budget ist knapp. Mit der Förderung durch Stadt, Land und katholische Kirche, Eignerin des Grundstücks, können die Betriebskosten für den Treff nicht aufgebracht werden, ohne Spender und Sponsoren sowie die Vermietungen ginge nichts.

Aus der Not machen die GoTler eine Tugend und setzen auf Helfer. Der Clou: Diese Helfer sind selbst junge Leute. „Häufig waren sie selbst mal GoT-Besucher oder haben vor Jahren den Sommerferienspaß genossen“, weiß Christoph Bongers. So wie beispielsweise Hava Ezgi Idkut (20). „Als ich noch Ogata-Kind war, verbrachte ich hier meine Sommerferien“, erinnert sich die Grevenbroicherin. Dann entdeckte sie HipHop im GoT-Kursus für sich, inzwischen ist sie an der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf für Medienwissenschaften eingeschrieben – und gerne als unentgeltliche Helferin an alter Wikungsstätte dabei. „Es macht einfach Spaß, mit den Kindern zusammen zu arbeiten“, auch das Verhältnis zu den Kollegen beschreibt sie als „freundschaftlich, das ist einfach schön“. Familiär bedingt, ist das ehrenamtliche sich Einbringen „selbstverständlich, das hat mir mein Vater vorgelebt“.

Info Ganz offene Tür von St. Joseph Geschichte Vom einstigen Pfarrer Jos Rouben gegründet, feierte die „Ganz offene Tür (GoT)“ an St. Joseph im vergangenen Monat 40-jähriges Bestehen. Situation Die Resonanz aufs GoT-Angebot ist gut, trotzdem ist die Finanzlage wackelig. Sorge bereitet das marode Haus. Angebot Tanzen, Kickern, Radio machen – alles ist möglich.

Auch Luca Beuters (20) ist quasi lebenslänglich mit er GoT verbunden. „Ich war ungefähr sieben, als ich hier zum ersten Mal mitmachte“, sagt er. Sobald er durfte, übernahm er selbst Aufgaben. „Da fängst du dann als Teeausschenker hinterm Tresen an“, erinnert er sich und lacht. Einige Schulungen und Betreuerabende später, gehörte Luca Beuters schon zu den alten Hasen des Betreuerstabes. „Ausflüge in die Soccer-Halle machen Freude, so wie es grundsätzlich schön zu sehen ist, mit welchem Elan die Kinder hier mitmachen“, fasst er seinen Einsatz zusammen. Klar gäbe es im Freundeskreis Leute, die seinen unentgeltlichen Einsatz belächeln. „Das ist mir egal, denn die Zeit hier ist kommunikativ, die Zusammenarbeit bereichernd und einfach mal was ganz anderes“, fasst er zusammen.