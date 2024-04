Der Karosseriebaumeister und seine Frau Das Ehepaar Schumacher in Grevenbroich kann gleich drei Jubiläen feiern

Zur Selbstständigkeit kam Rudolf Schumacher im Alter von 20 Jahren, „quasi aus der Not geboren“. Er wuchs in Hemmerden auf und machte nach der Schule in Düsseldorf eine Lehre als Karosseriebauer. Beim Schützenfest lernte er Elfriede kennen, die er im März 1964 heiratete. Bei der Musterung wurde ihm klar, dass der Bund nichts für ihn ist. Stattdessen wagte Schumacher den Schritt in die Selbstständigkeit. Beim Bürgermeister von Kapellen meldete er sein Gewerbe an und erhielt, weil ihm noch die Meisterprüfung fehlte, dafür eine Sondergenehmigung. So gründete er zunächst in einer kleinen umgebauten Kapellener Feldscheune seine Werkstatt, machte seinen Meister und zog mit dem Unternehmen 1971 in eine Stichstraße der Grevenbroicher Nordstraße um.