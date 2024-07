Goldene Hochzeit in Grevenbroich Frühere Kneipen-Pächter und Kiosk-Betreiber sind seit 50 Jahren verheiratet

Der Jubilar erinnert sich, dass er mit 25 Jahren verheiratet sein wollte. Und da das auch Anette passte, heiratete das Paar im Sommer 1974. Eine erste Wohnung bezogen beide in Rheydt. „Damals war mein Mann auf Montage und ich pendelte täglich nach Grevenbroich, so dass wir wieder zurück in eine Wohnung in Elsen zogen“, erzählt die Südstädterin. Tochter Yvonne (49) wurde geboren. 1988 zog die Familie in ihr Elternhaus in der Südstadt. 1989 wurde Svenja geboren, die heute mit Ehemann und Kind in der oberen Etage lebt. 1982 pachtete Anette die Südstadtklause. Oma und Opa passten auf das Enkelkind auf und Dieter fuhr nach der Arbeit in der Gaststätte zur Schicht. Als neben der Kneipe ein Kiosk zu verkaufen war, beschloss das Ehepaar, auch damit ein Geschäft zu eröffnen. Daraus wurden elf Jahre.