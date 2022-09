Diamantene Hochzeit in Grevenbroich : Ehepaar aus Elfgen gab sich vor 60 Jahren das Ja-Wort

Dagmar und Siegfried Thiel feiern ihre Diamantene Hochzeit. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf/uwr

Elfgen Dagmar und Siegfried Thiel gaben sich vor 60 Jahren auf einem Düsseldorfer Standesamt das Ja-Wort. Der 14. September ist für das Ehepaar aus Elfgen ein besonderer Tag: Die Thiels feiern das Fest der Diamantenen Hochzeit.

Beide wurden in Masuren in Ostpreußen geboten und mussten nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verlassen. Dagmars Familie floh ins Sauerland, während Siegfried Thiels Familie in der Lüneburger Heide Unterschlupf fand. Ende der 50er Jahre lernte sich das junge Paar in Düsseldorf kennen, wo er als Industriekaufmann arbeitete und sie bei einer Versicherung. Am 14. September 1962 wurde standesamtlich geheiratet, am 5. Oktober fand die kirchliche Trauung in der Lüneburger Heide statt.

Die erste Wohnung bezog das junge Paar in Grafenberg. Die Geburt von Tochter Sabine machte 1963 die Familie komplett. 1969, zur Einschulung der Tochter, zogen die Thiels nach Grevenbroich, wo sie zunächst in der Südstadt eine Wohnung fanden. „Als Sabine eingeschult wurde, wollten wir raus aus der großen Stadt und ländlicher leben“, erinnert sich der 82-jährige.

1985 zogen sie zum Elfgener Weg, wo sie sich sehr wohl fühlen und viele Bekannte und Freunde haben. Vor seinem „wohlverdienten Schützenruhestand“ war Siegfried Thiel in Elfgen und Laach begeisterter Schütze. In Laach marschierte er in den Reihen der „Alten Kameraden“, in seinem Wohnort im Zug „St. Georg“. Mehrere Male trug er die Zugkönigswürde, zweimal war er Adjutant des Schützenkönigs.