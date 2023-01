Ehemaliger Schützenkönig Grevenbroicher BSV trauert um Toni Schillings

„Mit Toni Schillings verliert der BSV Grevenbroich eine große und von allen geschätzte und repsektierte Persönlichkeit, die unser Vereinsleben und die Brauchtumspflege in großem Maße mitgestaltet hat“, würdigt der BSV den Verstorbenen in einem Nachruf auf seiner Webseite. „Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.“ Vielen wird Schillings als fester Bestandteil des „BSV-Personals“ in Erinnerung bleiben. So hatte er sich lange Zeit auch als Techniker beim Aufbau des Schützenbiwaks engagiert.