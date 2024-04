Ehemaliger ärztlicher Direktor appelliert „Schafft endlich Klarheit zum Elisabethkrankenhaus“

Aber auch bei Verletzungen am Arbeitsplatz („Man stelle sich vor, in einer Schreinerwerkstatt verletzt sich ein Mitarbeiter an einer Säge“) oder bei lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall seien längere Anfahrtswege zu einem Krankenhaus fatal – denn: „Eine schnelle Erstversorgung ist in solchen Fällen äußerst wichtig.“