Ersatz-Leitstelle in Grevenbroich : Ehemalige Feuer-Hauptwache bleibt Notfall-Standort

Grevenbroich Der Rhein-Kreis Neuss hält im Grevenbroicher Industriegebiet Ost zwei Arbeitsplätze für Corona-positive Mitarbeiter vor. Bislang mussten sie nicht genutzt werden – das könnte sich aber ändern.

Dazu ist es bislang allerdings nicht gekommen: Die beiden eigens mit entsprechender Technik ausgestatteten Arbeitsplätze wurden noch nicht genutzt. „Glücklicherweise hatten wir in der Leitstelle bislang nur einzelne Covid-Erkrankungen“, sagt Sprecher Benjamin Josephs. Der Kreis hatte die ehemalige Hauptwache im Industriegebiet gewählt, weil sich das Gebäude gut für den 24-Stunden-Dienst eigne. Seit dem Umzug der Feuerwehr an die St.-Florian-Straße steht das Gebäude weitgehend leer. Nach aktuellem Stand will der Kreis die Notfall-Leitstelle für Corona-positive Mitarbeiter noch bis Ende dieses Monats vorhalten. „Dann werden wir anhand der dann aktuellen Corona-Situation beurteilen, wie es weitergeht“, sagt Josephs. In der Feuer- und Rettungsleitstelle in Neuss am Hammfelddamm gibt es laut Josephs 35 Stellen. Die Beschäftigten arbeiten in Schichten, die unterschiedlich stark besetzt sind.