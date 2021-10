Goldene Hochzeit in Grevenbroich : Als Kinder nicht gemocht - nun 50 Jahre glücklich verheiratet

Grevenbroich Als Kinder haben sie sich nicht gemocht, doch ein Arbeitskollege leistete beim „Verkuppeln“ ganze Arbeit: Ursula und Walter Duwe sind seit 50 Jahren verheiratet.

Als Nachbarskinder mochten sie sich nicht, dafür aber später um so mehr: Ursula und Walter Duwe sind diesen Freitag, 15. Oktober, seit 50 Jahren verheiratet. Ursula Duwe (75) wurde in Büttgen geboren und wuchs auf der Neusser Furth als älteste von vier Geschwistern auf. Nach der Volksschule machte sie eine Lehre als kaufmännische Angestellte bei Kreuels in Neuss. Später wechselte sie zu Schwelm und Towler Hydraulics in Büttgen, wo sie Walter wieder traf, den sie schon seit der Kindheit kannte und ursprünglich nicht mochte. „Ich fand Jungen einfach blöd“, erinnert sich die Jubilarin lachend.