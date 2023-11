Ehejubiläum in Grevenbroich Goldhochzeitspaar fand in Orken eine zweite Heimat

Orken · Vor 50 Jahren gaben sich Valerij und Valentina Klobertanz in Kasachstan das Ja-Wort. Die beiden Eheleute, die in Russland geboren wurden, feiern am Freitag, 17. November, ihre Goldhochzeit.

17.11.2023 , 04:50 Uhr

Valerij und Valentina Klobertanz blicken auf 50 gemeinsame Ehejahre zurück. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf/uwr

Von Ursula Wolf-Reisdorf