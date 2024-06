Ehejubiläum in Allrath Goldhochzeitspaar lernte sich in der Disko kennen

„1993 hatten wir uns ein Partyzelt gekauft, weil ich Schützenkönig in Wevelinghoven werden wollte. Als das nicht klappte, haben wir in Allrath weiter investiert und den Getränkemarkt mit einer Halle am Kirmesplatz aufgebaut“, erzähl Helmut Ratz. Der Sohn wohnt mit seiner Familie in der Nähe der Eltern. Eine Tochter lebt in Wevelinghoven, die andere führt einen Kiosk in Orken, in dem die Jubilarin regelmäßig aushilft. Denn Arbeit ist für die beiden auch ihr Hobby. „Ich brauche das, auch wegen der Kontakte, die man hat“, erzählt die Allratherin.