Eiserne Hochzeit in Neurath : Ehe-Jubilare lernten sich schon im Sandkasten kennen

Neurath Otto und Christel Mahlke aus Neurath können am Donnerstag auf ein ganz besonderes Datum zurückblicken: Auf den Tag genau vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. Nun können sie Eiserne Hochzeit feiern.

Die Eheleute kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Sie lebten in Pommern, nur acht Kilometer voneinander entfernt. Die Tante von Otto Mahlke war mit der Mutter von Christel befreundet – und so ergab es sich, dass beide schon zusammen im Sandkasten gespielt haben.

Zur Hochzeit am 20. August 1955 durfte sie dann offiziell aus der damaligen DDR ausreisen. Beide leben nach wie vor ihn ihrem Haus in Neurath und genießen die Ruhe in ihrem schönen Garten, der immer das größte Hobby von Otto Mahlke war. Besonders stolz war er, als das eigene Grün vor einigen Jahren bei einem Wettbewerb als schönster Wohn- und Ziergarten ausgezeichnet wurde. Die liebste Freizeitbeschäftigung von Christel Mahlke ist noch immer das Stricken. Außerdem löst sie gerne Rätsel und schaut sich Quiz-Sendungen im Fernsehen an.