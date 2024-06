Projekt auf der Königshovener Höhe in Grevenbroich Entsorgungsgesellschaft legt ihre Deponie-Pläne offen

Bisher wurden die Planungen für die „Deponie im Windpark“ hinter verschlossenen Türen vorgestellt. Nun geht der künftige Betreiber, die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN), in die Offensive. Am Mittwoch wurde eine Webseite freigeschaltet, mit der das Unternehmen umfassende Informationen zu dem Projekt auf der Königshovener Höhe bieten will. Eine regelmäßige Aktualisierung dieses Angebots ist geplant.