Edith Auler ist tot Grevenbroicher trauern um die „gute Seele aus der Südstadt“

Auler war eine Power-Frau im besten Sinne. Als Mutter von zwei Kindern fand sie trotz Doppelbelastung durch Beruf und Familie immer noch genügend Zeit, um sich für andere zu engagieren. Besonders am Herzen lagen ihr junge Leute, für die sie sich in der Pfarre St. Joseph, im Jugendtreff GoT, in der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, in der Hülchrather Kita „Spatzennest“ und auch in der Grevenbroicher Bürgerstiftung einsetzte.