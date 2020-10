Kriminalität in Grevenbroich : Duo wird beim Einbruch ertappt

Allrath Einer Hausbewohnerin war es zu verdanken, dass die Täter an der Kölner Landstraße in Allrath erfolglos blieben.

Am Freitagmorgen, 2. Oktober, wurde sie durch Geräusche an ihrer Terrassentür aufmerksam. Wie die gegen 9.30 Uhr alarmierte Polizei am Montag mitteilte, erwischte die Bewohnerin zwei Frauen, die mit einem Schraubendreher versuchten, die geschlossene Tür aufzuhebeln. Als das Duo sich offensichtlich ertappt fühlte, flüchtete es und fuhr in einem dunkelroten Kombi mit belgischem Kennzeichen in unbekannte Richtung davon.