Lea Bill aus Grevenbroich bei RTL Elsener DSDS-Kandidatin singt vor Bohlen auf Mallorca

Aufgezeichnet worden war die Folge bereits im Oktober vergangenen Jahres. Ob sie es eine Runde weiter geschafft hat oder nicht, darf sie vor dem Sendetermin nicht verraten – allerdings: Mallorca war alles andere als ein Urlaub für die DSDS-Kandidaten. Die Männer und Frauen hatten wohl mit der Unterbringung in einer Villa gerechnet, und auch Lea Bill gibt zu: „Ich bin ein bisschen von dem überrascht worden, was uns dann auf Mallorca erwartet hat.“ Denn statt in eine Villa oder in ein Hotel ging es zum Camping auf einen Acker. „Meinen Koffer hatte ich dafür nicht gepackt.“