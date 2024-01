Zugriff an Raststätte Vierwinden Drogendealer versteckt 70 Gramm Kokain in Chipstüte

Die Polizei hat am Mittwochmittag einen per Haftbefehl gesuchten, mutmaßlichen Drogendealer an der Autobahn-Raststätte Vierwinden festgenommen. Gegen den 32-Jährigen, der nach Polizeiangaben derzeit ohne festen Wohnsitz ist, sollen gleich zwei Haftbefehle vorliegen – beide wegen des Handels mit Rauschgift.