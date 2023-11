Kriminalität in Grevenbroich Drogendealer flüchtet bei Polizeikontrolle

Grevenbroich · Bei einem Sondereinsatz der Polizei in Grevenbroich klickten am Mittwoch die Handschellen: Die Polizei nahm in der Innenstadt einen Mann fest, der per Haftbefehl gesucht wurde. Zudem wurden gleich vier Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz registriert. Auch eine Waffe wurde sichergestellt.

30.11.2023 , 15:53 Uhr

Die Polizei startete am Mittwoch einen erneuten Sondereinsatz in Grevenbroich. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Acht Stunden lang dauerte die Aktion, an der Beamte der Polizeiwache Grevenbroich und des Schwerpunktdienstes beteiligt waren. Ziel des Einsatzes war die Bekämpfung der Drogenkriminalität. Es war bereits der zweite Sondereinsatz innerhalb weniger Wochen. Am Sodbach entschieden sich die Polizisten gegen Mittag für eine Kontrolle einer dreiköpfigen Personengruppe. Einer der Männer, ein 18 Jahre alter Grevenbroicher, war dabei beobachtet worden, dass er etwas wegwarf, als sich der Streifenwagen näherte. Die Polizisten konnten den Gegenstand allerdings auffinden. Es handelte sich um eine angerauchte Zigarette mit Cannabis. Bei der Durchsuchung der anderen beiden Männer wurden im Rucksack eines 22-jährigen Bedburgers mehrere Tütchen mit Cannabis aufgefunden. Eine ganze Dose mit Marihuana hatte ein 36 Jahre alter Grevenbroicher in der Tasche, der wenig später im Bereich der Dechant-Schütz-Straße von den Beamten kontrolliert wurde. Auf der Schillerstraße in Orken stoppte ein Motorradpolizist einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Fußgänger, der bereits auf der Merkatorstraße aufgefallen war. Er händigte dem Beamten seine Bauchtasche aus, in der sich neben Cannabis und einer Feinwaage auch Bargeld in vierstelliger Höhe befand. Nachdem er seine Tasche übergeben hatte, gab der Unbekannte Fersengeld. Eine Zeugin wies Polizisten, die nach dem Mann fahndeten, darauf hin, beobachtet zu haben, wie der Tatverdächtige in ein Geschäft an der Richard-Wagner-Straße geflüchtet war. Im Keller des Gebäudes wurde zwar nicht der Gesuchte gefunden, dafür stießen die Ermittler aber auf weitere Drogen. Die Beamten stellten diese, wie auch in allen anderen Fällen, sicher. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, sie werden nun von den zuständigen Kriminalkommissariaten bearbeitet. Sichergestellt wurde auch ein Einhandmesser, das bei einer Personenkontrolle auf dem Hartmannweg in der Jacke eines 26 Jahre alten Grevenbroichers aufgefunden wurde. Ein 39 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz musste die Beamten zur Polizeiwache begleiten. Eine Überprüfung seiner Personalien hatte ergeben, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Polizei kündigt an, ihre Schwerpunkteinsätze mit uniformierten und zivilen Kräften an Kriminalitätsschwerpunkten und Beschwerdestellen fortzuführen. Bürger werden gebeten, verdächtige Beobachtungen an die zentrale Hotline der Polizei unter 02131 3000 zu melden.

(wilp)