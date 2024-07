Rettungsdienst in Grevenbroich Rettungswagen vom Kreis übernommen – zwei „gute Gebrauchte“ fürs Rote Kreuz

Der Kreisverband Grevenbroich des Deutschen Roten Kreuzes hat dem Rhein-Kreis Neuss zum Preis von 100.000 Euro zwei gebrauchte Rettungswagen abgekauft. Die Fahrzeuge sind vor wenigen Tagen offiziell übergeben worden. Die beiden Sprinter mit Kofferaufbau sollen von nun an unter anderem als Ersatz-Vehikel bereitstehen – für den Fall, dass mal ein Rettungswagen aus der Flotte des Regeldienstes für eine Reparatur ausfällt. Stationiert sind die Einsatzmittel offiziell in Grevenbroich, zwischenzeitlich werden sie auch in der Halle des Katastrophenschutzes in Jüchen untergestellt.