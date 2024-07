Bildungswerk in Grevenbroich DRK startet neue Kurse für Familien und Kinder – Thema ist auch der Umgang mit Wut und Trauer

So wird Sabine Jäger-Hunecke als Koordinatorin der Jona-Hospizbewegung am Montag, 22. Juli, die DRK-Kreisgeschäftsstelle (Am Flutgraben 63 in Grevenbroich) besuchen, um dort einen Impulsvortrag zu halten. Ihr Thema: „Hilfe bei Tod und Trauer“. Die Hospizbewegung will Menschen beraten, die mit dem Sterben, dem Tod oder Trauer konfrontiert sind. Sie will Betroffenen aufzeigen, wie sie mit ihrer aktuellen Situation umgehen können, und wie ein Aufbruch in das veränderte Leben gelingen kann. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr und dauert anderthalb Stunden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es gibt auch noch einen Praxisteil – und zwar in den Vereinsräumen der Hospizbewegung (Ostwall 1), am Montag, 29. Juli, 18 Uhr.