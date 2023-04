Rotes Kreuz feiert sein Jubiläum Wevelinghovener Helfer sind länger im Einsatz als gedacht

Kranz bat mit ihrem Stellvertreter Dennis Hintzen Gäste auf die Bühne. Sie alle lobten das Ehrenamt, so wie es in der ganzen Stadt gepflegt wird. „Ohne das Ehrenamt würde in Grevenbroich und in ganz Deutschland nichts funktionieren“, sagte Bürgermeister Klaus Krützen. Dass die Gemeinwohlorientierung der Sparkasse auch dem Ortsverein zugute komme, machte Martin Schmuck deutlich. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neuss, betonte, dass Ehrenamt so auch finanziell Wertschätzung erfahre. Der Präsident des DRK-Kreisverbandes, Martin Scherhag, meinte, dass es wichtig sei, den Helfern etwas zu bieten. Er nannte Menschlichkeit und Kameradschaft, die in Wevelinghoven besonders großgeschrieben würden.