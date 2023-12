Für den Kleiderladen in Grevenbroich DRK braucht dringend Winterkleidung und mehr ehrenamtliche Helfer

Warme Jacken, Hosen, Mützen, Schals und Decken: Im Kleiderladen des Deutschen Roten Kreuzes an der Kölner Straße 27 in der Fußgängerzone fehlt es an Winterkleidung. Das Lager ist zwar gut gefüllt – in erster Linie aber mit Sommersachen. Bei den aktuell herrschenden Temperaturen ist das wenig hilfreich. Das DRK ist für den Kleiderladen auf Spenden gut erhaltener Textilien angewiesen, die dort für wenige Euro angeboten werden.