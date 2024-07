Spiritueller Zwischenruf aus dem Kloster Langwaden Dreimal hoch – und dreimal „R“

Langwaden · Was ihn als gebürtigen Berliner am rheinischen Schützenwesen fasziniert, sind die drei „Rs“. Was dahinter steckt, erklärt Pater Bruno Robeck, Prior der Langwadener Zisterziensermönche, in seiner heutigen Kolumne.

29.07.2024 , 04:50 Uhr

Bruno Robeck ist Prior der Zisterzienser aus dem Kloster Langwaden. Foto: Kandzorra, Christian