Dreikönigssingen 2024 Sternsinger wieder erfolgreich in drei Orten

Hülchrath · Die Sternsinger in Hülchrath, Münchrath und Mühlrath blicken auf einen erfolgreichen Einsatz zurück. Was die kleinen Könige an nur einem Tag in den drei Orten gesammelt haben.

12.01.2024 , 13:42 Uhr

Die Sternsinger vor der Pfarrkirche St. Sebastianus in Hülchrath. Foto: Beutling

Das Dreikönigssingen in Hülchrath, Münchrath und Mühlrath konnte jetzt erfolgreich abgeschlossen werden: Trotz Minustemperaturen waren 32 hoch motivierte Sternsinger unterwegs, um in den drei Dörfern für Kinder in aller Welt zu sammeln. An den Haustüren wurden die kleinen Könige kräftig unterstützt, denn insgesamt kamen 3190,08 Euro zusammen. Die Organisatoren Lilia Beutling und Jörg Oleimeulen sind sind mächtig stolz auf ihre Sternsinger und darüber hinaus dankbar, dass die Kinder auch in diesem Jahr wieder herzlich von den Einwohnern der drei Orte empfangen wurden. „Es ist einfach rührend, zu hören, wie unsere Sternsinger uns davon erzählen, wie viele Bewohner mit Spenden und Süßigkeiten schon auf sie warteten“, erzählt Beutling.

(wilp )