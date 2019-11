CDU, UWG und FDP zum Stadtentwicklungs-Projekt in Grevenbroich : Dreierbündnis: Keine Einbahn-Regelung auf der Bahnstraße

Grevenbroich CDU, UWG und FDP legen ihre endgültige Stellungnahme zum zweiten Bauabschnitt vor. Vorschlag: „Begegnungszone“ statt „Shared Space“-Konzept.

Und so soll die Bahnstraße nach Vorstellung von CDU, UWG und FDP einmal aussehen: Der Verkehr soll künftig mit Tempo 20 auf einer 5,50 Meter breiten Fahrbahn fließen. Um die Geschwindigkeit zu drosseln, sollen zum Beispiel Baumscheiben in die Fahrbahnhälften integriert werden. Das Planungsbüro MWM habe deutlich gemacht, dass ein Zweirichtungsverkehr dort ohne rechtliche Probleme möglich sei. „Das hat uns gemeinsam dazu gebracht, nochmals im Sinne der Bürgerschaft die Gesamtmaßnahme abzuwägen“, betont der CDU-Chef.

„Ziel ist es, den Verkehr, der in Richtung Ostwall und Lindenstraße will, direkt über die äußere Spange (Montzstraße) zu führen“, sagt Kaiser. Daher müsse überprüft werden, ob das Linksabbiegen aus der mittleren Bahnstraße in den Ostwall verboten werden kann. Sollte das der Fall sein, müsse am Platz der Deutschen Einheit ein Hinweisschild aufgestellt werden. Zudem soll die Stadt auch untersuchen, ob die Bahnstraße als „Begegnungszone“, ähnlich dem „Shared Space“-System, ausgebildet werden kann. Dort hätten Fußgänger dann Vorrang vor Autos.