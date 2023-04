Autobahn bei Grevenbroich komplett gesperrt Drei Verletzte bei zwei Auffahrunfällen auf der A46

Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der Autobahn 46 in kurzer Folge forderten am frühen Dienstagnachmittag (25. April) die Kräfte der Grevenbroicher Feuerwehr. Zunächst war ein Kleinlaster kurz vor der Raststätte Vierwinden in Fahrtrichtung Heinsberg auf das Heck des Sattelaufliegers eines Lkw aufgefahren. Wenig später kam es auf der Gegenspur in Fahrtrichtung Neuss zu einem weiteren Crash, bei dem ein Kleinbus auf einen Pkw prallte. Ein Fahrer wurde schwer, zwei weitere mittelschwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. In beiden Fahrtrichtungen kam es nach Vollsperrungen zu kilometer- und stundenlangen Staus.