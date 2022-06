Crashs in Grevenbroich : Drei Traktor-Unfälle in nur einer Woche

Nach dem Unfall in der Nacht zu Donnerstag auf der K 10 musste der beschädigte Traktor mit schwerem Gerät geborgen werden. Foto: Feuerwehr Jüchen

Update Grevenbroich Am Mittwochabend ist es zu zwei Crashs mit Traktoren in Grevenbroich gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt. Nicht die ersten Unfälle: Erst kürzlich hatte es am Bongarderhof geknallt. Worauf Fahrer in der Erntezeit achten sollten.