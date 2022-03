Autbahn stundenlang gesperrt : Drei Schwerverletzte bei Lkw-Unfall auf der A46

Der Unfall auf der A46 forderte drei Verletzte. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Update Kapellen Bei einer Karambolage mehrerer Fahrzeuge wurden am Mittwoch Morgen drei Menschen verletzt. Zurzeit ist die Autobahn 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf noch gesperrt. Laut Autobahnpolizei soll in Kürze freigegeben werden (Stand 13.50 Uhr).

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 46 zwischen den Anschlussstellen Kapellen und Holzheim wurden am Mittwoch Morgen im Berufsverkehr drei Menschen verletzt. Die Fahrer mussten in umliegende Krankenhäuser transportiert werden, einer per Rettungshubschrauber. Ein vierter Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt und musste nicht weiter vor Ort behandelt werden.

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte, ereignete sich der Unfall an einem Stauende. Gegen 8.10 Uhr prallte ein 59 Jahre alter Monheimer mit seinem Sattelzug in einen vor ihm stehenden Lkw, der von einem Jülicher (52) gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lastwagen des Jülichers auf den Jeep eines Neussers (60) geschoben. Der Geländewagen prallte daraufhin mit dem vor ihm stehenden Lkw-Zug eines 45 Jahre alten Fahrers aus Polen zusammen.

Auch die Grevenbroicher Feuerwehr war an den Rettungsmaßnahmen beteiligt. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Die Kräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr, die kurz nach dem Unfall an der Einsatzstelle eintrafen, fanden die komplette Fahrbahn blockiert und einen Fahrer noch im Führerhaus sitzend vor – „zum Glück nicht eingeklemmt“, wie Feuerwehrsprecher Thomas Kuhn berichtet. Während zwei Verletzte bereits außerhalb der Unfallfahrzeuge durch den Rettungsdienst versorgt werden konnten, musste der im Lastwagen sitzende Fahrer zunächst aus dem Wrack gerettet werden, um weitere eventuelle Verletzungen auszuschließen.

Über eine sogenannte Rettungsplattform schufen die Grevenbroicher Einsatzkräfte einen Zugang zum Verletzten und immobilisierten den Körper gegen Verdrehen. Schließlich gelang es, ihn schonend aus dem Fahrzeug zu heben und zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst zu übergeben.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage mit mehreren beteiligen Lastwagen wurden am Mittwoch Morgen die Kräfte nach dem Alarmstichwort „Massenanfall von Verletzten“ zur Einsatzstelle auf der Autobahn beordert. Insgesamt war der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, zwei Notärzten, dem Rettungshubschrauber „Christoph 3“ aus Köln sowie dem Organisatorischen Leiter für den Rettungsdienst und dem Leitenden Notarzt vor Ort.

Unterdessen sicherten weitere Feuerwehrkräfte den Brandschutz und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf, um eine Verunreinigung der Umwelt zu vermeiden. Bis gegen 11.30 Uhr stellten Helfer der Feuerwehr den Brandschutz bei den weiteren Aufräumarbeiten sicher. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben. Alarmiert waren rund 30 Kräfte der hauptamtlichen Wache sowie der Löscheinheiten aus Kapellen, Hemmerden und Wevelinghoven. Ehrenamtler der Löscheinheit Stadtmitte stellten unterdessen den Grundschutz für das Stadtgebiet auf der Hauptwache sicher.

Die Autobahn 46 wurde für die Rettungs- und Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen mit Staus von einer Länge bis zu zehn Kilometern. Die Polizei rät Autofahrern, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren. Nach einer ersten Einschätzung der Ermittler entstand bei der Karambolage ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro.

(NGZ)