Am Freitag, 10. November 2023, im „Redhot“: Drei Rockbands bitten zum „Prog-Dinner“

Drei Bands machen gemeinsame Sache, um die heimische Musikszene mit etwas Neuem zu beleben: „Flying Circus“, „Radiant“ und „Elleven“ organisieren am Freitag das erste „Prog Dinner“ jenseits der Grevenbroicher Stadtgrenze. Im „Redhot“ in Jüchen gibt’s ab 18 Uhr nicht nur was zwischen die Kiemen, sondern vor allem auch was auf die Ohren – nämlich handgemachten Progressive Rock. Gecovert wird nicht an diesem Abend.