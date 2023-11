Neue Betreuungsplätze bis 2024 Drei neue Kitas starten bis Ende 2024

Vor acht Monaten hatten an der Merkatorstraße die Bauarbeiten begonnen, am Dienstag wurde Richtfest gefeiert für die Kindertagesstätte mit rund 110 Plätzen in sechs Gruppen. Der Rohbau steht, die Elektroinstallation hat begonnen. Am Dienstag wurde eine kurze Baupause eingelegt – fürs Richtfest. „Wow“, sagte Bürgermeister Klaus Krützen angesichts der Dimension des zweietagigen Neubaus mit 1400 Quadratmetern Grundfläche. Im Sommer 2024, zum nächsten Kita-Jahr, soll der Kindergarten an den Start gehen.