Angriff in Grevenbroich : Drei Männer schlagen auf Security-Mitarbeiter ein

Der 32-Jährige soll geschlagen und getreten worden sein. (Symbolbild) Foto: ToNic-Pics/Pixabay

Grevenbroich Ein 32-jähriger Grevenbroicher verständigte am Dienstag, 12. Juli, die Polizei und gab an, Opfer einer Körperverletzung geworden zu sein. Was ist passiert?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstagabend ist auf dem obersten Deck des Parkhauses am Montanushof ein Streit eskaliert. Dabei wurde der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes von drei Männern angegriffen und nach Auskunft der Polizei leicht verletzt. Die drei bislang Unbekannten sollen den Security-Mann geschlagen und getreten haben. Zuvor soll der Geschädigte die drei Männer des Parkdecks verwiesen haben: Sie waren ihm gegen 23.30 Uhr durch lautes Gegröle und durch Randale aufgefallen. Auch Alkohol soll im Spiel gewesen sein.

Der 32-Jährige, der durch die Attacke Schürfwunden und Verletzungen im Bereich des Oberkörpers erlitten haben soll, verständigte schließlich die Polizei. Doch die drei Verdächtigen waren bereits geflüchtet, als die Beamten eintrafen. Allerdings gibt es eine recht gute Personenbeschreibung. Der Sicherheitsmann beschrieb einen der Tatverdächtigen laut Polizei als etwa 25 Jahre alt, mit dunklen Haaren, blauen Augen und einem auffallend ungepflegten Äußeren. Der Mann soll eine rote Basecap, ein rotes T-Shirt und eine kurze Hose getragen haben. Es handele sich zudem offensichtlich um einen Raucher.

Ein zweiter Beteiligter soll ebenfalls etwa 25 Jahre alt sein, blonde kurze Haare haben und mit einem rot-blauen Trikot bekleidet gewesen sein. Zu dem dritten Tatbeteiligten liegt keine Personenbeschreibung vor. Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Gesuchten geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

In Reaktion auf den Vorfall vom Dienstagabend kündigt Marcus Töpp, Centermanager im Montanushof, weitere Sicherheitsmaßnahmen an. Diese würden zurzeit mit dem Security-Dienst erörtert. Das Parkhaus müsse jedoch auch nachts wegen des Fitnessstudios zugänglich bleiben. Dem betroffenen Mitarbeiter gehe es den Umständen entsprechend gut, berichtet Töpp. Der Vorfall vom Dienstag sei nicht der erste gewesen, hier habe es sich jedoch um eine „harte körperliche Auseinandersetzung“ gehandelt. Sollten die drei Verdächtigen gefasst werden, droht ihnen wohl auch ein lebenslanges Hausverbot.

(cka)