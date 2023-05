„Spot-Monitore“ in Grevenbroich und Dormagen Rheinland Klinikum investiert in neue Technik

„Zuvor mussten wir die Werte, die wir während des Messens auf Handzetteln notiert hatten, im Anschluss händisch in die elektronische Akte übertragen“, sagt Gülsüm Özer, Altenpflegerin auf der geriatrischen Station in Grevenbroich. „Dank der neuen Spot-Monitore müssen wir die Vitalparameter nicht mehr händisch in die elektronische Akte übertragen“, sagt Maren Welter, Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der interdisziplinären Station 2A in Dormagen.