Ärger in Grevenbroich : Dorfverein kritisiert Sparkasse

Neukirchen Der Dorfverein „Unser Neukirchen“ kritisiert das Angebot der Sparkasse Neuss im Ort. Deren Geldautomat war mit Eröffnung des Supermarkt-Gebäudes von der Roseller zur Hülchrather Straße umgezogen, ist im Eingangsbereich des Marktes zu finden.

Anlass für den Umzug des Geldautomaten ist nach Auskunft von Stephan Meiser, Sprecher der Sparkasse, „die Beendigung des Mietverhältnisses“ für den alten Standort gewesen. Die Lösung im Supermarkt habe den Vorteil, dass die Kunden direkt vor oder nach dem Einkaufen Geld holen könnten. „Wir haben viele positive Rückmeldungen“, sagt Meiser. Die Nutzung des Multifunktionsterminals in Neukirchen „war erheblich rückläufig, es war eines unserer am wenigsten frequentierten im Kreis“, erklärt Meiser. Er verweist auf Alternativen. „Viele Kunden nutzen Online-Banking.“ Und die Sparkassen-App biete die Möglichkeit, mit dem Handy fotografierte Rechnungen in einen Überweisungsträger umzusetzen, „das lästige Tippen entfällt“. Zudem biete die Sparkasse Telefon-Banking an. Meiser betont: Die Sparkasse arbeite nicht mit dem primären Ziel der Gewinnmaximierung, „doch wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, die Kosten müssen erwirtschaftet werden“. Das Terminal sei zudem platztechnisch nicht möglich gewesen.