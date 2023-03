Vereine in Grevenbroich Dorfgemeinschaft Hülchrath auf der Suche nach einem neuen Chef

Projekte gibt es reichlich. Neu: „Wir möchten für Besucher den historischen Ortskern kenntlich zu machen“ kündigt Steins an. So habe an der Engstelle der Herzogstelle einst das Zolltor gestanden und am Ortsausgang am Kirmesplatz das Broichtor. Etwa mit Stelen könne auf diese früheren Stadttore hingewiesen werden, dabei solle Bildhauer Robert Beerscht eingebunden werden.