Preis für Engagement in Grevenbroich : Kreisheimatbund zeichnet die Dorfgemeinschaft „Allrath Aktiv“ aus

Allrath Eine faustdicke Überraschung gab es in der Mitgliederversammlung des Kreisheimatbundes Neuss: Der Heimatpreis des Bundes wird der Dorfgemeinschaft Allrath aktiv verliehen.

Der Bürgermeister listete dann eine Vielzahl von Projekten auf, die realisiert wurden. „Von 28 Projekten berichtet eure Homepage, ich bin sicher, dass es mehr sind“, sagte er und bezeichnete die Ehrenamtler als „Wirtschaftsförderer“. Dafür stehe die Broschüre „Einkaufen in Allrath“, die dazu ermuntere, lokal einzukaufen und damit heimische Betriebe zu unterstützen. Es gebe wenig, was die Allrather nicht angepackt hätten, fuhr Klaus Krützen fort und nannte nur einige Beispiele: Das Forum Alte Schule, das Allrather Dorfcafè, den Mehrgenerationen-Spielplatz und vieles weitere. Er könne nur empfehlen, dem Verein beizutreten, denn von 1840 Allrathern sind 204 Mitglied bei „Allrath aktiv“. Eine bessere Möglichkeit zur positiven Entwicklung des Heimatortes gebe es nicht. Also gratulierte der Bürgermeister zum „äußerst wohlverdienten Preis“

Der Gratulationscour schloss sich auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke an: „Allrath ist in guten Händen!“ Zunächst bedauerte er aber mit einem Augenzwinkern, dass es im Martinus Forum so kurz nach dem 11.11. kein Gänseessen gab. Cathrin Hassels, die Vorsitzende von „Allrath aktiv“, bedankte sich nach der offiziellen Preisübergabe in kurzen Worten, getreu ihrem Motto „Tun statt reden“ und der Kultur des Machens, für die Allrath steht.