Bürgerenergie in Hemmerden Großes Interesse an einer eigenen Stromversorgung

Es werden noch Monate vergehen, bis die Bürgerenergie Hemmerden (BEH) ihre erste Kilowattstunde Strom gewinnen kann. Im Herbst 2024 kann das nach der bisherigen Planung der Fall sein. Dann soll der erste Solarpark „In der Dell“ der in der Gründung befindlichen Genossenschaft in Betrieb gehen. Er soll seinen Beitrag dazu leisten, den Hemmerdenern einen Zugang zu bezahlbaren Energielösungen zu ermöglichen und zugleich einen Beitrag zum Klimaschutz darstellen, wie der Vorsitzende der BEH, Klaus Lorenz, bei einer ersten Bürgerversammlung in den Varius-Werkstätten erläuterte.